Мустафи: Кубок Англии поможет «Арсеналу» ненадолго забыть про АПЛ

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Игра состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 17:00 по московскому времени.
«Мы не должны думать только про победу в Кубке Англии, но борьба в этом турнире поможет нам ненадолго забыть про чемпионат. Мы попытаемся воспользоваться этим шансом и вернуть себе уверенность. Очевидно, что „Арсенал“ хочет выиграть Кубок, и мы должны сделать это», — цитирует Мустафи пресс-служба «канониров».
После 31 сыгранного матча «Арсенал» идёт на седьмом месте в таблице Премьер-лиги.