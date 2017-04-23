Павлюченко: судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять и принять

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал судейство матча с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитра Алексея Еськова из Москвы. Во втором тайме Павлюченко, а также два его партнёра по команде Эрик Бикфалви и Роман Емельянов были удалены с поля.
«Все видели, что произошло — я на эмоциях начал разговаривать с судьёй. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увести ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть „Зенит“, судья берёт и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.
Я, как старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?» За что получил жёлтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.
Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнёров по команде, мне не всё равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену, и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повёл.
Приглашение на заседание КДК РФС? Да, я обязательно приеду, думаю, будет и главный арбитр встречи, мы сядем и поговорим. Если я где-то не прав, то обязательно принесу ему свои извинения, я не должен был так делать. С одной стороны, я подвёл команду, с другой — я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку.
Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда ещё кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: «Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо», — цитирует Павлюченко ТАСС.