Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Краснодар» – «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

23 апреля 2017, воскресенье. 12:00. Футбол

В воскресенье, 23 апреля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал» (Тула).

Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Арсенал».

Встречу 23.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Матюниным из Москвы.

Ранее команды встречались друг с другом три раза. Два раза победу праздновали футболисты «Краснодара», и один матч завершился вничью.

Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.

В таблице РФПЛ «Краснодар» (38 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Арсенал» (18) занимает 15-е место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Краснодар Анонс
Новости. Футбол
23 апреля 2017, воскресенье
12:25 Матич: победа над «Тоттенхэмом» придаст «Челси» уверенности
12:08 Дрогба, ставшему игроком клуба «Финикс Райсинг», устроили торжественную встречу
12:00 «Краснодар» – «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
11:42 Павлюченко: судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять и принять
11:31 «Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»
11:23 Мустафи: Кубок Англии поможет «Арсеналу» ненадолго забыть про АПЛ
11:11 «Томь» — «Оренбург»: стартовые составы команд
11:08 Дармиан: наравне с Ибрагимовичем Погба — очень важная фигура для «МЮ»
11:00 «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:15
10:48 Клиши: Кубок Англии — главный трофей в стране, и «Сити» постарается выиграть его
10:27 Пиоли: «Интер» психологически неустойчив и плохо справляется с проблемами
10:15 Аллегри: приоритет — закончить сезон с трофеями, а не мой контракт с «Ювентусом»
10:05 «Крылья Советов» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
10:05 Феллайни: чувствую себя уверенно и в физическом, и в ментальном плане
09:51 Мюллер: «Бавария» подарила «Майнцу» один гол, нам не хватило удачи
09:48 Венгер хочет, чтобы Окслейд-Чемберлен был игроком «Арсенала» ближайшие 10 лет
09:28 Эриксен: может, если бы «Тоттенхэм» забил «Челси» первым, всё сложилось бы иначе
09:14 «Томь» – «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 12:00
09:12 Конте: матч с «Тоттенхэмом» поможет Батшуайи и Аке набраться уверенности
08:50 Почеттино: два года назад «Тоттенхэм» ещё лишь мечтал о полуфинале Кубка Англии
07:54 Майкл Кин: Фергюсон оплатил мою учёбу — и такие поступки делали его особенным
07:40 Михайлович: скоро за Белотти придёт топ-клуб, и отказать ему будет трудно
07:18 Вальверде: я не сообщал президенту «Атлетика» о своём уходе
07:00 Стыд Промеса, танцы болельщиц, баннер «Спасибо, мужики!». Фотовзгляд из Ростова
06:59 «Барселона» заинтересована в покупке Эриксена
06:16 Тухель: «Боруссия» провела отличную игру на выезде и достойна похвалы
06:12 Меньше Месси в «эль класико» бегают только вратари
05:58 Венгер: я ждал, что Рэмси будет забивать по 10-15 мячей в сезоне за «Арсенал»
05:27 Гвардиола: я в восторге от игры Санчеса в «Арсенале»
05:12 Симеоне: победа над «Эспаньолом» важна после выхода в полуфинал Лиги чемпионов
05:07 Матч мадридского «Реала» с «Барселоной» посмотрят более 650 млн человек
04:34 Гризманн оборвал телеинтервью после вопроса о своём будущем в «Атлетико»
04:19 Болельщик прыснул краской в лицо судье в матче чемпионата Норвегии
04:03 Неймар едет в Мадрид вместе с «Барсой», но сыграет ли с «Реалом», неизвестно
03:42 «Бавария» не выиграла в 4 матчах подряд впервые с конца сезона-2014/15
03:41 Икарди: наша игра в последний месяц недостойна «Интера»
03:13 Гвардиола получит 250 млн фунтов на трансферы перед новым сезоном
02:43 Билардо: если Сампаоли возглавит сборную Аргентины, я уплыву в Уругвай
02:28 Ибрагимович обратится к известному американскому хирургу по поводу травмы колена
02:28 1-е игры полуфинала женской ЛЧ — «ПСЖ» одолел «Барсу», «Лион» победил «Ман Сити»
02:04 Алаба может пропустить игру «Баварии» с дортмундской «Боруссией» в Кубке
02:03 Каррагер: противостояние Месси и Роналду помогает им играть на высочайшем уровне
01:33 Бубнов: осечка в матче с «Ростовом» пойдёт «Спартаку» на пользу
01:12 Албин: с газоном на арене «Зенита» проблем нет, это будет лучшее поле в России
01:05 Рахимов: глупая ошибка «Терека» стала причиной неприятного поражения от «Анжи»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцениваете судейство в матче "Зенит" - "Урал"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+