«Краснодар» – «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В воскресенье, 23 апреля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал» (Тула).
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Арсенал».
Встречу 23.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Матюниным из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом три раза. Два раза победу праздновали футболисты «Краснодара», и один матч завершился вничью.
Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.
В таблице РФПЛ «Краснодар» (38 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Арсенал» (18) занимает 15-е место.