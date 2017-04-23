«Ювентус» – «Дженоа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В воскресенье, 23 апреля, в Турине на стадионе «Ювентус» состоится матч 33-го тура итальянской Серии A «Ювентус» — «Дженоа».
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа».
Ранее команды встречались друг с другом 101 раз. 60 раз победу праздновали футболисты «Ювентуса», 20 матчей завершились вничью, и 21 раз сильнее оказывались игроки «Дженоа». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Дженоа» со счётом 3:1.
В таблице Серии A «Ювентус» (80 очков) располагается на первом месте, а «Дженоа» (30) занимает 16-е место.