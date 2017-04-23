Кутьин: во Владивостоке всегда футбол один и тот же – ветер и непонятное поле

Нападающий «Тосно» Александр Кутьин поделился впечатлениями от матча 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги с командой «Луч-Энергия». Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась вничью со счётом 1:1. Автором гола в составе гостей стал Кутьин.
«Расстроены, что пропустили в концовке. У «Луча» во втором тайме и моментов-то до этого не было. Сама игра? Во Владивостоке, сколько сюда приезжаю с разными командами, футбол один и тот же – непонятного качества поля, постоянный ветер. Всё сводится к борьбе. Что ж, попытаемся теперь выиграть дома – это надо обязательно сделать после двух ничьих.
Пенальти судья придумал смешной. Хорошо, что наш вратарь потащил. Если бы ещё и проиграли такой матч, то эмоции совсем были бы негативные, что могло повлиять на наше психологическое состояние», — заявил Кутьин, слова которого приводит интернет-издание Sportbox.