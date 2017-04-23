Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Реал Сосьедад» минимально одолел «Депортиво»

23 апреля 2017, воскресенье. 14:51. Футбол

«Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Депортиво» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче записал на свой счёт нападающий Виллиан Жозе. Бразилец забил на 28-й минуте.

Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» набрал 55 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Атлетик» (53), который ещё не сыграл в этом туре. «Депортиво» (31) идёт на 16-й позиции.

Испания - Примера. 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 : 0
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 – Жозе – 28
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Депортиво Реал Сосьедад
Новости. Футбол
23 апреля 2017, воскресенье
15:25 Гол Милика помог «Наполи» уйти от поражения в матче с «Сассуоло»
15:17 Президент «Оренбурга»: настроены продолжать сотрудничество с Евдокимовым
15:07 М. Кержаков, скорее всего, не поможет «Оренбургу» в матче с «Зенитом»
15:03 Чорлука перенесёт операцию в Финляндии и пропустит шесть месяцев
15:02 Столыпин: в матче с «Томью» не реализовали много моментов, но главное — победили
15:00 ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча с «Локомотивом». Фоторепортаж
14:58 Гол Давыдова принёс «Спартаку-2» победу над «Нефтехимиком»
14:51 «Реал Сосьедад» минимально одолел «Депортиво»
14:47 Кутьин: во Владивостоке всегда футбол один и тот же – ветер и непонятное поле
14:41 Тотти — Ибрагимовичу: такой боец, как ты, не сдастся так легко!
14:37 «Ювентус» – «Дженоа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
14:27 Де Шильо сообщил руководству «Милана», что хочет перейти в «Ювентус»
14:15 Акинфеев и Оланаре в понедельник возобновят работу в общей группе
14:06 Петраков: чувствовалось, что силёнок уже не хватает, но ребятами доволен
14:01 Евдокимов: как и предполагали, игра с «Томью» была очень сложной
14:00 «Реал» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
13:56 Пономарёв: ЦСКА уже не сможет догнать «Спартак», отрыв слишком велик
13:52 «Оренбург» в гостях одержал победу над «Томью»
13:39 «МЮ» готов предложить «Наполи» за Мертенса € 30 млн
13:29 «Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча с «Амкаром»
13:24 «Крылья Советов» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
13:23 Форбс: очень рады победе в матче с «Тереком», не так просто выиграть в Грозном
13:09 «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30
13:06 Лепёхин: Павлюченко подвёл «Урал» и заслужил красную карточку в игре с «Зенитом»
13:00 Васильев: у «Монако» будет очень конкурентоспособная команда в следующем сезоне
12:54 «Енисей» обыграл «Кубань», «Луч-Энергия» избежала поражения от «Тосно»
12:47 Зане: Гвардиола говорит мне пробовать играть так, как это делают Месси и Неймар
12:28 Акинфеев пропускает тренировку ЦСКА, Миланов и Тошич вернулись в общую группу
12:25 Матич: победа над «Тоттенхэмом» придаст «Челси» уверенности
12:08 Дрогба, ставшему игроком клуба «Финикс Райсинг», устроили торжественную встречу
12:00 «Краснодар» – «Арсенал» Т: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
11:42 Павлюченко: судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять и принять
11:31 «Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»
11:23 Мустафи: Кубок Англии поможет «Арсеналу» ненадолго забыть про АПЛ
11:11 «Томь» — «Оренбург»: стартовые составы команд
11:08 Дармиан: наравне с Ибрагимовичем Погба — очень важная фигура для «МЮ»
11:00 «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:15
10:48 Клиши: Кубок Англии — главный трофей в стране, и «Сити» постарается выиграть его
10:27 Пиоли: «Интер» психологически неустойчив и плохо справляется с проблемами
10:15 Аллегри: приоритет — закончить сезон с трофеями, а не мой контракт с «Ювентусом»
10:05 «Крылья Советов» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
10:05 Феллайни: чувствую себя уверенно и в физическом, и в ментальном плане
09:51 Мюллер: «Бавария» подарила «Майнцу» один гол, нам не хватило удачи
09:48 Венгер хочет, чтобы Окслейд-Чемберлен был игроком «Арсенала» ближайшие 10 лет
09:28 Эриксен: может, если бы «Тоттенхэм» забил «Челси» первым, всё сложилось бы иначе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцениваете судейство в матче "Зенит" - "Урал"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+