«Реал Сосьедад» минимально одолел «Депортиво»

«Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Депортиво» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче записал на свой счёт нападающий Виллиан Жозе. Бразилец забил на 28-й минуте.
Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» набрал 55 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Атлетик» (53), который ещё не сыграл в этом туре. «Депортиво» (31) идёт на 16-й позиции.