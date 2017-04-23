Григорьев: у «Оренбурга» каждая игра как последняя

Полузащитник «Оренбурга» Максим Григорьев в интервью клубной пресс-службе прокомментировал гостевую победу над «Томью» (2:1) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы полностью владели инициативой, что в первом, что во втором тайме. У них было два удара всего за игру, и в моменте с голом была какая-то неразбериха. А так шансов не было у них вообще. В нашем положении настрой всегда должен быть как на последнюю игру, независимо от соперника. У нас каждая игра как последняя», — поведал Григорьев.