«Арсенал» – «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В воскресенье, 23 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится полуфинальный матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити».
Ранее команды встречались друг с другом 191 раз. 96 раз победу праздновали футболисты «Арсенала», 45 матчей завершились вничью, и 50 раз сильнее оказывались игроки «Манчестер Сити». Последняя встреча между ними состоялась в апреле 2017 года и завершилась вничью со счётом 2:2.
Первым финалистом Кубка Англии стал «Челси», который в субботу на «Уэмбли» обыграл со счётом 4:2 «Тоттенхэм Хотспур».