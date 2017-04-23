Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника Эрика Бикфалви во втором тайме матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2). Кроме Бикфалви, красные карточки получили Роман Павлюченко и Роман Емельянов, и екатеринбургская команда доигрывала встречу ввосьмером. Главным судьёй матча был Алексей Еськов из Москвы.
«Эрик Бикфалви чисто сыграл в мяч. Как этого можно было не увидеть? Вся Россия видела по телевизору, а судья не увидел. Как такое возможно? Непонятно», – сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.