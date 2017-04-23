«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями» и довёл серию без побед до семи матчей

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 0:0.
В первой половине матча обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт, но сделать это ни одной из них не удалось. Во втором тайме игра также была равной, однако реализовать свои моменты ни самарцы, ни казанцы не сумели.
«Рубин» набрал 29 очков и занимает 11-е место в таблице РФПЛ. Казанская команда не может одержать победу в седьмом подряд матче во всех турнирах. «Крылья Советов» (21) идут на 14-й позиции.