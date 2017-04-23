«Краснодар» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура РФПЛ.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, М. Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Абаев, Адамов, Шишкин, Мартынович, Торбинский, Жоаозиньо, Подберёзкин, Жигулёв, Лаборде, Вандерсон.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Вергара, Сунзу, Комбаров, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.
Запасные: Левашов, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Рыжков, Буранов, Аджоев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.