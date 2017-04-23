Депутат Госдумы: опозорен новенький питерский стадион, опозорен «Зенит»

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в российском парламенте Свердловскую область, разделяет возмущение болельщиков, недовольных качеством судейства в матче между «Зенитом» и «Уралом». Матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» состоялся 22 апреля на новом стадионе в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. «Урал» после удаления троих игроков заканчивал матч ввосьмером.
«В понедельник официально обращусь в РФС, чтобы оценили работу судьи Алексея Еськова на игре «Урала» с «Зенитом». Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой. Неизвестно ещё, с каким результатом мог закончиться матч, если бы троих уральцев не удалили. Даже когда хозяева давили большинством, то долгие минуты не могли справиться с «Уралом».
Опозорен новенький питерский стадион. Опозорен «Зенит» своей победой. Набрал Григорию Иванову вечером. Думаю, каждый болельщик «Урала» отлично понимает и поддерживает его возмущение», — написал Альшевских в «Фейсбуке».