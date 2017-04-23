Альбиоль: теперь «Наполи» нужны 5 побед, чтобы сохранить шансы на 2-е место

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился впечатлениями от выездного матча 33-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (2:2) и оценил шансы команды в борьбе за второе место в таблице.
«Если мы выиграем следующие пять матчей, то можем стать вторыми. Будет нелегко, но надо постараться. Матчи с „Сассуоло“ всегда складывались для „Наполи“ не лучшим образом. Впереди нас ждёт ещё пять матчей, каждый из которых как финал Кубка. Нужно выиграть каждый из них, если мы хотим побороться за второе место.
В следующем сезоне «Наполи» постарается побороться за скудетто, а сейчас главное — занять второе место", — сказал Альбиоль в эфире Mediaset Premium.