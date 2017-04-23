А. Сёмин: «Мордовия» перестала успевать за «Динамо», отсюда гол и поражение

Главный тренер саранской «Мордовии» Андрей Сёмин прокомментировал поражение от «Динамо» в выездном матче 33-го тура ФНЛ со счётом 1:2.
«Ребята отдали все силы. В первом тайме справлялись с темпом, заданным «Динамо», не было такого подавляющего преимущества. В начале второго тайма соперники явно добавили, и мы перестали справляться. Не успевали за перемещениями футболистов «Динамо», отсюда сразу же пропущенный гол и такой результат», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.