Камболов: на всех в «Рубине» давят такие результаты, но мы не падаем духом

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал гостевую ничью с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 24-го тура РФПЛ. Казанская команда увеличила до семи матчей свою серию без побед в играх РФПЛ и Кубка России в 2017 году.
«В чём сейчас главная проблема команды? Конечно, на всех давят такие результаты. Мы уже давно не выигрываем. Мы стараемся поддерживать друг друга, духом не падаем. Да, хотелось бы и качество игры повысить, и показывать хороший результат.
Грасия сказал, что «Рубину» по силам обыграть ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив». Если в это не верить, зачем вообще играть? Я с ним согласен. Нам всё по силам. Нужно выходить и отдаваться на поле.
Что касается слабой реализации, то всё индивидуально. Ильзат Ахметов создал момент хороший, Рифату не повезло, у Лестьенна был шанс. Нам не хватило одного реализованного момента. Дальше мы бы, думаю, довели игру до победы.
Ощущалась ли принципиальность «волжского дерби»? Не думаю. Для нас каждая игра принципиальная. «Крылья» — очень неуступчивая команда. Ни нам, ни им не хотелось уступать. Естественно, что было много стыков. В плане единоборств сегодня была хорошая игра», – цитирует Камболова «Спорт Бизнес Online».