«Аякс» уступил ПСВ и увеличил отставание от «Фейеноорда» в чемпионской гонке

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов «ПСВ Эйндховен» на своём поле принимал «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Филипс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 25-й минуте красивым ударом со штрафного забил нападающий ПСВ Юрген Локадия.
«Аякс» (75 очков), занимающий второе место в турнирной таблице, по итогам тура увеличил отставание от лидирующего «Фейеноорда» (79), который теперь, победив уже в следующем матче, может оформить своё чемпионство. ПСВ (72) находится на третьей строчке.
Если у вас не отображается видео гола Юргена Локадии, его можно посмотреть в «Твиттере».