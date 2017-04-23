Бэйл – 3-й британец после Бекхэма и Линекера, который проведёт 100 игр в Примере

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл выйдет в стартовом составе мадридской команды на домашний матч 33-го тура с «Барселоной».
Для 27-летнего валлийца эта встреча станет 100-й в чемпионате Испании. Таким образом, Бэйл стал лишь третьим британским футболистом, который провёл такое количество игр в Примере. Ранее подобного добивались Дэвид Бекхэм, который с 2003 по 2007 год отыграл за «Реал» 116 матчей в чемпионате, и Гари Линекер, проведший 103 игры за «Барселону» с 1986 по 1989 год.
Бэйл выступает в составе «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей в чемпионате Испании, семь забитых мячей и две результативные передачи.