«Зенит-2» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах ФНЛ

«Зенит-2» проиграл «Химкам» в матче 33-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В последних пяти матчах турнира питерцы набрали одно очко.
У хозяев отличился Владислав Сиротов, у гостей по голу забили Илья Кузьмичёв и Тим Андре Нильсен, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Зенита-2» Алексей Исаев.
«Зенит-2» (35 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на один балл. «Химки» (46 очков) идут 10-ми, имея матч в запасе.