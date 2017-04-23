Канунников: «Рубин» не забивает, не бежит, нет скоростей, нет нужного движения

Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал итоги матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча в Самаре завершилась со счётом 0:0.
«Игра неиспользованный моментов что у них, что у нас. Счёт мог быть абсолютно любым, результат был непредсказуем. У них были хорошие моменты, они раз 20 били по воротам. Во втором тайме у нас были отличные моменты. Забей, и не знаешь, как повернётся игра. В итоге 0:0, но опять команда не забивает, команда не бежит, нет скоростей, нет того движения, которое заставляло бы соперника ошибаться. Почему-то у нас этого нет. Тяжело, зная, что не забиваешь и не можешь выиграть. Унывать не надо, есть следующие игры. Надо готовиться и, конечно, в физическом плане добавлять, в игровом, в реализации. Все подборы в центральной зоне были их. За счёт этого они много атаковали. Каждая линия не сыграла должным образом, отсюда такой результат», — цитирует Канунникова сайт «Рубина».