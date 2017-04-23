Шалимов: «Краснодар» никогда не будет возмущаться судейством, это бесполезно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура РФПЛ и высказался на тему судейства. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0.
«Тяжёлая победа. В первом тайме мы сыграли не так, как готовились, не так агрессивно, но это связано с тем, что мы готовились к другой схеме, игроки на поле должны были разобраться. „Арсенал“ играл по другой схеме, потому у них был простор, они много контратаковали, но хорошо, что не забили. Но в перерыве мы всё поправили – хорошо, что забили быстрый гол сразу. Но так, как мы играем, это очень тяжёлый компонент в игре – мы стремимся владеть мячом, очень много времени проводить на чужой половине поля. Знаем, что делать при потере мяча, но не всегда получается. Победой удовлетворены, это в концовке чемпионата самое важное. А по поводу качества игры — разберём игру и пойдём вперёд.
Судейство в РФПЛ я оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело. Хочется, наоборот, поддержать судей в концовке сезона, так как на них и так оказывается огромное давление. Мы уважительно относимся к работе судей. Это я говорю об игроках и тренерском штабе, клуб, может, будет как-то иначе на это смотреть", — цитирует Шалимова Rusfootball.