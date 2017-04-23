Панченко: при ничейном счёте «Динамо» было уверено, что забьёт «Мордовии» ещё

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Мордовией» в матче 33-го тура ФНЛ (2:1).
«Для нападающего важны голы, но Луценко сегодня не жадничал и отдавал передачи. Это здорово. Мы играли аккуратно, контролировали ход игры. При ничейном счёте сохраняли спокойствие, были уверены, что забьём. Катрич — хороший ассистент. Многие комбинации наигрывались ещё на сборах. Я не ставлю перед собой цели побить чей-то рекорд — я настраиваюсь на каждую игру и работаю на команду.
Да, мы пробуем новые схемы. Но самое важное — это результат, который приносят наши действия. Будем играть на победу во всех оставшихся матчах, вне зависимости от возможного досрочного чемпионства", — цитирует Панченко пресс-служба «Динамо».