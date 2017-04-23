«Краснодар» — «Арсенал» Т – 2:0. Видеообзор матча

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Забитые мячи на свой счёт записали Шарль Каборе и Фёдор Смолов. Для «Арсенала» это поражение стало третьим подряд в РФПЛ.
«Краснодар» (41 очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (18) находится на 15-й строчке.
Видеообзор матча «Краснодар» — «Арсенал» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.