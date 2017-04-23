Месси стал лучшим бомбардиром в истории «класико» в чемпионате Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сравнял счёт в матче 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». На 33-й минуте Месси около штрафной получил мяч от Ивана Ракитича, с помощью дриблинга легко ушёл от Даниэля Карвахаля и переиграл вратаря.
Месси стал лучшим бомбардиром в истории матчей «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании, забив 15-й мяч. Месси обошёл по этому показателю легенду «Реала» Альфредо ди Стефано, который забивал «Барселоне» в чемпионате 14 раз.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».