«Реал» — «Барселона»: Бэйл не смог доиграть первый тайм из-за повреждения

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл вышел в стартовом составе команды на домашний матч 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», однако получил повреждение и не смог доиграть первый тайм.
Валлийский футболист на 38-й минуте встречи упал на газон, после чего уже не смог продолжить матч и был заменён на полузащитника Марко Асенсио. Бэйл совсем недавно оправился от травмы. Форвард пропускал ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2) из-за отёка в области икроножной мышцы.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
Бэйл получил повреждение и был заменён в первом тайме матча «Реал» — «Барселона»
Фото: Reuters