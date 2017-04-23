«Ювентус» разгромил «Дженоа», увеличив отрыв от «Ромы» до 11 очков

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своём поле принимал «Дженоа». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пауло Дибала, Марио Манджукич и Леонардо Бонуччи, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Дженоа» Эсекьель Муньос.
«Ювентус» (83 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя «Рому» на 11 очков, причём у римлян матч в запасе. «Дженоа» (30) находится на 16-й строчке.