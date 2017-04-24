Широков: Луческу пришёл не в какую-то команду новичков, а в «Зенит»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу должно было хватить одного сезона, чтобы создать боеспособный коллектив.
«Луческу пришёл не в какую-то команду новичков, а в «Зенит». Сезона румынскому специалисту должно было хватить, чтобы создать боеспособный коллектив, имея такие ресурсы. Время у Луческу было, трансферы совершались, но игра едва ли устраивает самого тренера. Но вопрос по будущему Луческу – это к руководству. Мы не можем знать, как они смотрят на ситуацию. Игра «Зенита» в большинстве матчей вызывает недовольство болельщиков. Но руководство клуба будет принимать решение, основываясь не только на этом – возможно, в каких-то ежедневных рабочих моментах решения тренера устраивают руководителей, и они подумают над тем, чтобы его оставить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
После 24 туров РФПЛ «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая на восемь очков от лидирующего «Спартака».
Полную версию разбора матчей 24-го тура РФПЛ от Широкова читайте на «Чемпионате» 24 апреля утром.