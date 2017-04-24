Тер Штеген: поздравляю Кейлора Наваса, он сделал много сейвов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры и выделил голкипера соперника Кейлора Наваса. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Поздравляю Кейлора Наваса, он сделал много сейвов. У „Реала“ отличный вратарь. Мы хотели победить и показать классный футбол. Было тяжело, но „Барселона“ хорошо отреагировала на гол Хамеса. Мы хотим выиграть чемпионат Испании, это наша цель.
Месси — особенный игрок, он может изменить ход любого матча. Сегодня мы очень старались и добились победы», — цитирует тер Штегена AS.