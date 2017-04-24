Луис Энрике: Месси является лучшим игроком за всю историю футбола

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Реалом» (3:2) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании и 500-й гол нападающего Лионеля Месси за клуб, который был забит на второй компенсированной минуте встречи и принёс каталонцам три очка.
«Сегодня мы победили в благодарность своим болельщикам, которые поддерживали нас после поражения «Ювентусу» в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов. Нам нужно продолжать бороться.
Месси является лучшим игроком за всю историю футбола. Я многое видел в футболе и знаю, о чём говорю. Он забил свой 500-й гол за клуб, и я рад, что он преодолел это препятствие. «Барселона» является великим клубом на протяжении многих лет, но важная часть её истории принадлежит Месси», — цитирует Энрике AS.