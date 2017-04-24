Карвахаль: поздравляю «Барселону» с победой, но всё по-прежнему в руках «Реала»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился впечатлениями от поражения в матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Удаление Рамоса решило исход „эль-класико“. Нам удалось сравнять счёт, но в последней атаке „Барселона“ забила и победила. Борьба продолжалась с первой до последней секунды, но „Реалу“ не хватило удачи.
Нужно поздравить «Барселону» с победой. Месси провёл хорошую игру. Впереди достаточно матчей, а у нас есть игра в запасе, так что нужно её использовать. Мы боролись и старались, всё по-прежнему в наших руках", — цитирует Карвахаля Marca.