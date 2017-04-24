«Реал» впервые в истории проиграл домашний матч в Примере в добавленное время

Мадридский «Реал» впервые в истории проиграл домашний матч в Примере в компенсированное время.
В первом тайме встречи 33-го тура с «Барселоной», которая проходила на «Сантьяго Бернабеу», команды обменялись точными ударами в исполнении Касемиро и Лионеля Месси. На 75-й минуте Иван Ракитич вывел каталонцев вперёд. С 77-й минуты «Реал» играл в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса, но при этом на 85-й минуте мадридцы сумели сравнять счёт усилиями Хамеса Родригеса. А на второй компенсированной минуте Месси вырвал победу для каталонской команды.