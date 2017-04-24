Директор «Барселоны»: комиссия должна изучить аплодисменты Рамоса после удаления

Cпортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
При счете 2:1 в пользу каталонцев защитник «Реала» Серхио Рамос получил прямую красную карточку.
«Рад, что команде удалось вырвать победу. „Барселона“ ее заслужила. Удаление Рамоса справедливое, Касемиро тоже заслуживал красную карточку.
Дисциплинарная комиссия должна изучить аплодисменты Рамоса после удаления. Это было очень похоже на то, за что Неймар получил дисквалификацию», — сказал Фернандес в эфире Movistar.