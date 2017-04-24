Бутрагеньо: «Реал» не заслуживал поражения от «Барселоны»

Вице-президент мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение «королевского клуба» от «Барселоны» со счётом 2:3 в матче 33-го тура Примеры, который состоялся 23 апреля на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» не заслуживал поражения. Оба вратаря показали блестящую игру. После очень спорного удаления мы нашли в себе силы, но на последних минутах «Барселона» забила ещё один гол. Нам всем было очень жаль. В среду у нас будет ещё один финал, так что нужно продолжать», — приводит слова Бутрагеньо Mundo Deportivo.