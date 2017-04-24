Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком сезона-2016/17 в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании. 26-летний футболист удостоен этого приза впервые в карьере.
На награду, помимо Канте, были номинированы Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
Канте стал третьим французом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виера (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).