Пике: Рамос? Это была красная карточка, но «Реал» привык к другому судейству

Защитник «Барселоны» Херард Пике заявил, что защитник «Реала» Серхио Рамос заслуженно получил красную карточку в матче 33-го тура чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу». Рамос был удалён за фол на Лионеле Месси на 77-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Барселоны». После удаления Серхио выражал недовольство решением судьи и вступил в словесную перепалку с Пике.
«Это чистая красная карточка — он прыгал вперёд двумя ногами. Просто они здесь привыкли к другому, дозволяющему судейству, а сегодня оно таким не было», — цитирует Пике Marca.
Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2.