Серхио Рамос: «Реал» — не «Барселона», в которой всегда говорят о судьях

Защитник «Реала» Серхио Рамос сделал язвительный комментарий после домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», завершившегося поражением мадридской команды со счётом 2:3. Рамос был удалён на 77-й минуте за фол на нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Мы — не „Барселона“, в которой всегда говорят о судьях. Красная карточка — неправильное решение, но мы отнесёмся к нему с уважением», — сказал Рамос в эфире beIN SPORTS USA.
Ранее защитник «Барселоны» Херард Пике выразил уверенность, что Рамос был удалён справедливо, а также заявил, что «Реал» привык к другому, дозволяющему судейству.
Пике: Рамос? Это была красная карточка, но «Реал» привык к другому судейству