Суарес — о фотографии с Месси: с лучшим игроком в истории

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился эмоциями от победы над «Реалом» в выездном матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Наша команда была великолепна. Каждый приложил к этому результату фантастические усилия. С лучшим игроком в истории. Мои поздравления, друг», — написал Суарес на своей странице в «Твиттере», выложив совместную фотографию с Лионелем Месси.
Напомним, аргентинец оформил дубль, а один из его голов на 92-й минуте стал победным.