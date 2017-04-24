Ибрагимович: я вернусь даже сильнее, сдаваться — не вариант

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дал понять, что не намерен завершать карьеру, несмотря на серьёзную травму колена. Некоторые СМИ предполагали, что 35-летний шведский форвард может отказаться от продолжения карьеры.
«Прежде всего: спасибо за поддержку и любовь. Не новость, что я получил травму и на время выбыл из футбола. Я пройду через это, как все остальные, и вернусь даже сильнее. Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться — не вариант. Скоро увидимся», — написал Ибрагимович в своём аккаунте в «Инстаграме».