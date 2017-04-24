Зидан: «Барселона» — это не только Месси, но я поздравляю его

Главного тренера «Реала» Зинедина Зидана на пресс-конференции после поражения команды в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» попросили оценить игру нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, сделавшего дубль и забившего решающий гол, ставший для него 500-м в составе каталонской команды.
«Я поздравляю его. Он забил два гола и сыграл ключевую роль для своей команды, но „Барселона“ — это не только Месси», — цитируют Зидана испанские СМИ.
Матч «Реал» — «Барселона» завершился со счётом 2:3. Решающий гол Месси забил в добавленное время.