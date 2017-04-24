Марсело: беру на себя вину за решающий гол «Барселоны» в матче с «Реалом»

Защитник «Реала» Марсело после поражения со счётом 2:3 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» взял на себя вину за решающий гол каталонской команды. Бразилец в добавленное время не сумел прервать контратаку «Барселоны», приведшую к голу Лионеля Месси.
«Это была ошибка. Такое может случиться с кем угодно, но я беру вину на себя. Мы атаковали, несмотря на то что находились в меньшинстве, так как чувствовали, что чем дальше находится мяч от наших ворот, тем лучше. Что касается вопроса о красной карточке Серхио Рамоса, то я не хочу говорить о судьях», — цитирует Марсело Marca.
Видео решающего гола Месси можно посмотреть в «Твиттере».