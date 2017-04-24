Игроки «Барселоны» провели видеоконференцию с Неймаром после победы над «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Неймар вместе с партнёрами по команде отпраздновал победу над «Реалом» в 33-м туре испанской Примеры при помощи видеозвонка. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Неймар не принимал участия в матче из-за дисквалификации. После игры футболисты «Барселоны» вышли на видеосвязь с бразильцем прямо из раздевалки, чтобы он смог разделить с ними радость победы.
«Реал» и «Барселона», имея по 75 очков, лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.