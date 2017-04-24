Кроос — после поражения «Реала» от «Барселоны»: иногда футбол — это отстой

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил партнёров за игру, показанную в матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. На 77-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Серхио Рамос.
«Иногда футбол — это отстой. Но то, как мы сыграли, заставляет меня гордиться», — написал Кроос на своей странице в «Твиттере».
«Реал» и «Барселона», имея по 75 очков, лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.