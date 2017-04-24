Лебедев: это позор — ни один канал России не показал матч «Реал» — «Барселона»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев назвал позором отсутствие на российском телевидении трансляции матча 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
«Такие матчи нужно использовать, как учебное пособие для детей. И ни один спортивный канал России не показывает. Позор», — написал Лебедев в своём аккаунте в «Твиттере».
Матч «Реал» — «Барселона» состоялся 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой гостей со счётом 3:2.
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