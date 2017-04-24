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Панченко: очень понравился новый совместный заряд с болельщиками «Динамо»

24 апреля 2017, понедельник. 04:59. Футбол

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко после победы над саранской «Мордовией» в 33-м туре ФНЛ (2:1) выразил благодарность болельщикам столичной команды. После окончания матча футболисты «Динамо» отправились к фанатской трибуне, где по традиции был организован перфоманс.

«Очень понравился новый совместный заряд с болельщиками. Мы играем для них! Рады были сегодня их порадовать», — приводятся слова Панченко на официальной странице «Динамо» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице специалиста по работе с болельщиками «Динамо» Антона Дорофеева в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Мордовия Кирилл Панченко
Новости. Футбол
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