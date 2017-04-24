Фанаты «Сент-Этьена» ворвались на матч с «Ренном», проходивший без зрителей

Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Ренном» был остановлен после того, как на стадион «Жеффруа-Гишар» ворвались фанаты хозяев, сообщает Daily Mail. Отметим, что игра проходила при закрытых трибунах.
Главному арбитру встречи Рудди Букке пришлось отправить игроков в раздевалки на 16-й минуте. Болельщики пробыли на стадионе около 15 минут, после чего покинули арену, а игра возобновилась.
«Сент-Этьен» был наказан проведением матча за закрытыми дверьми из-за поведения фанатов на матче 23-го тура с «Лионом» (2:0), который состоялся ещё в феврале.