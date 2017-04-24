Роналду рассердился на одноклубников за то, что они не фолили

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду был очень рассержен на своих партнёров по команде после третьего гола «Барселоны» в ворота «сливочных», сообщает Marca.
Команды встречались в матче 33-го тура чемпионата Испании на поле «Королевского клуба». Счёт игры был ничейным (2:2), когда на 92-й минуте «Барселона» провела быструю контратаку, которую форвард сине-гранатовых Лионель Месси завершил точным ударом по воротам «Реала».
«Надо было фолить», — кричал Роналду своим партнёрам по команде.
После этой игры у испанских грандов по 75 очков, но у столичной команды игра в запасе.