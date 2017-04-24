Месси с синяком под глазом после игры расцеловал футболку «Барселоны». Фотообзор

23 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Барселона» в матче 33-го тура испанской Примеры добилась победы над «Реалом» со счётом 3:2. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил юбилейный гол за каталонскую команду. Аргентинский форвард провёл 500-й мяч во всех турнирах за сине-гранатовых в период выступлений с 2003 года на второй компенсированной минуте матча.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Реал» – «Барселона», подготовленные специальными фотокорреспондентами.