Глава КДК РФС: Дзюба? Мы исправляем только те ошибки, которые судья не видел

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц подтвердил, что КДК РФС не станет рассматривать стычку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и полузащитника «Урала» Романа Емельянова. Судья матча «Зенит» — «Урал» Алексей Еськов показал обоим футболистам по жёлтой карточке. В итоге Емельянов был удалён с поля, так как эта жёлтая карточка стала для него второй. Накануне экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов выразил мнение, что зачинщиком стычки стал именно Дзюба, поэтому судье следовало либо удалять зенитовца, либо не наказывать ни одного из игроков.
«Мы исправляем только те ошибки, которые судья не видел. Еськов оценил эпизод с Дзюбой и Емельяновым. Показал им по жёлтой карточке за действия, которые они совершили. Для игрока «Урала» она стала второй. Раз арбитр дал оценку эпизода, то в юрисдикцию КДК он не попадает», — сказал Григорьянц.