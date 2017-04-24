Чухлов: поставлю свечку, чтобы Кокорин как можно дольше лечился

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением об игре петербургской команды в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Уралом», завершившемся победой сине-бело-голубых со счётом 2:0, а также выразил недовольство нападающим Александром Кокориным.
«В первом тайме «Зенит» пытался агрессивно атаковать, но когда всё сваливается на Данни, которому главное отдать, а он там сам что-нибудь придумает, это смешно. Однажды я назвал Дзюбу шагающим экскаватором. После игры с «Уралом» скажу: он не шагающий, а ползающий экскаватор. Меня реально тошнило от игры Кокорина и Дзюбы. Думаю, что многие перекрестились после того, как Кокорин ушёл с поля. Пойду и поставлю свечку, чтобы он как можно дольше лечился. Не дай бог, конечно, если у него тяжёлая травма. Но давайте вспомним, когда в последний раз он пробил по воротам? Так нельзя играть! А то устроили дифирамбы после его гола «Анжи», когда Кокорин забил после множества рикошетов. Самым опасным в «Зените» был Смольников, который и мячи отбирал, и атаки начинал, а все ждали, чтобы он чего-то организовал. Причём несколько раз Игорь замыкал на дальней штанге. А нападение где было? Где наш хвалёный Жулиано, который старался побыстрее избавиться от мяча? От игры Данни я просто в шоке: отдайте мне, а я сам решу. Вышел Молло. Сразу же полез в обыгрыш, стал чего-то придумывать, обострять, бить по воротам. Раньше так делал Мак. Но его, судя по всему, забили. Видимо, нездоровая обстановка в команде.
Тарханов и футболисты «Урала» заявили, что судья сломал игру? Я сразу всех посылаю смотреть матч «Реал» — «Бавария», в котором игрок вообще не коснулся соперника. А здесь Бикфалви реально засадил в голеностоп. Я не оправдываю арбитра, просто он начудил. Не забей «Зенит» до 90-й минуты, удалил бы ещё трёх игроков в составе гостей. С другой стороны, все арбитры так же бы поступили, как в эпизоде с Павлюченко, который орал во весь рот! Правильно его выгнали. Но надо было и Дзюбе показать прямую красную карточку.
«Урал» наиграл на ничью. Даже при счёте 0:1 в меньшинстве гости побежали отыгрываться! Очень уважаю президента клуба — Григория Иванова, которого знаю ещё по мини-футболу. Он развивает спорт и не балует людей деньгами. Могу только представить, какие у него были эмоции после матча. Впрочем, у нас таких людей не ценят, к сожалению. У нас больше в почёте другие руководители», — сказал Чухлов.