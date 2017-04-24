Р. Фернандес: Луис Суарес важен для «Барселоны» вне зависимости от голов

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что значение нападающего Луиса Суареса для команды переоценить невозможно. Фернандес сказал это после выездного матча 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Уругвайский форвард в последних трёх матчах национального первенства ворота соперников не поражал.
«Конечно, голы для нападающих очень важны. Однако Суарес важен для «Барселоны» вне зависимости от голов. Главное – его работа на поле», — цитирует Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 31 матче национального первенства, став автором 23 голов и 12 результативных передач.