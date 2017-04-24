Бекхэм получил награду PFA за заслуги перед футболом

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм получил награду от Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA) за заслуги перед футболом.
41-летний Бекхэм выступал за «МЮ» с 1991 по 2003 год (с перерывом на аренду в «Престоне»), после чего перешёл в мадридский «Реал». Затем он играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». За «МЮ» он провёл 265 матчей и забил 62 гола. Также на счету Дэвида 115 игр и 17 голов за сборную Англии.
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